Marineschip Zr.Ms. Groningen te bezichtigen in Delfzijl

De Zr.Ms. Groningen ligt dit weekend aan de Handelskade West in Delfzijl (Foto: Rico van der Lande/112 Groningen) (Foto: Archief Ministerie van Defensie)

Het marineschip de Zr.Ms. Groningen ligt dit weekend in de haven van Delfzijl. Het patrouilleschip is vrijdagmiddag aangemeerd aan de Handelskade West.

Belangstellenden kunnen zaterdagmiddag terecht op de Groningen, waar de bemanning een rondleiding over het schip zal verzorgen.



De Zr.Ms. Groningen deed Delfzijl al vaker aan en werd ook gedoopt in de havenstad. Het is een van de vier patrouilleschepen van de Koninklijke Marine.

Door: RTV Noord Correctie melden