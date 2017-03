Topbasketbal heeft ambities en zoekt nog een naam

(Foto: RTV Noord/Henk Elderman) Joyce Siderius-Bolman (Foto: RTV Noord/Henk Elderman)

Een naam voor het team is er nog niet. De selectie is ook nog niet compleet. Maar dat er volgend seizoen op het hoogste niveau door vrouwen wordt gebasketbald in Haren, is zeker.





Dat zal een mix worden van ervaring en talent vanuit de eigen regio. De Stichting Vrouwen Topbasketbal Noord-Nederland hoopt daarnaast voldoende aantrekkingskracht te hebben op studenten van elders, die komen studeren in Groningen. Er is een bescheiden doelstelling geformuleerd: van starter tot middenmoot, naar uiteindelijk de top-vier van Nederland. Degraderen uit de Vrouwen Basketballeague (VBL) kan niet.



Steun van de gemeente Haren

Het plan van de stichting wordt gesteund door de gemeente Haren. Er wordt nog gesproken over samenwerking met Topsport Hanzehogeschool, Rijksuniversiteit Groningen en het Johan Cruijff College. Donar heeft toegezegd hun expertise en kennis te delen. Daarnaast wordt er gezocht naar een stabiele hoofdsponsor. Het startkapitaal bedraagt ongeveer vijfendertigduizend euro.



De Stichting schrijft een prijsvraag uit om de naam van het team te bepalen. Deze en meerdere acties zijn te volgen op



