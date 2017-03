FC Groningen gaat voor de play-offs: 'Als we stabieler worden, redden we het'

'We moeten er vol voor gaan en zorgen dat we de samenwerking met het publiek krijgen.' FC Groningen-trainer Ernest Faber kijkt uit naar de thuiswedstrijd tegen Ajax, zondagmiddag om 14.30 uur. De FC gaat vol voor deelname aan de play-offs voor Europees voetbal.

'Een mooi affiche. Het stadion zit vol, de druk staat er op bij Ajax. Ze spelen vol voor de titel', stelt Faber. Een goed resultaat voor de FC is mogelijk, denkt de trainer. 'Als je durft te voetballen, ga je kansen krijgen. Dan moet je wel zorgen dat je het afmaakt en dat je verdedigend dicht bij elkaar blijft.'Ajax heeft de punten hard nodig om in het spoor van koploper Feyenoord te blijven, maar ook Groningen kan ze goed gebruiken. De Trots van het Noorden staat nu op plaats elf en wil minimaal naar de negende plek. Die geeft waarschijnlijk recht op deelname aan de play-offs voor Europees voetbal. Dat gebeurt als bekerfinalisten AZ en Vitesse bij de eerste acht in de stand blijven staan.'De spanning wordt steeds groter', erkent Faber. 'We staan het hele jaar al een beetje onder druk, omdat we een mindere start gehad hebben. Daar zijn we aan gewend en die druk gaat nu ook bij andere ploegen komen. Ik ben nieuwsgierig hoe ze daar mee omgaan. Als wij gewoon wat stabieler worden, dan gaan we het redden. De keuze is aan onszelf.'