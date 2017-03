Er staat op 5 april in Leek een topveld aan de start van de Healthy Ageing Tour. Net als vorig jaar hebben elf UCI-vrouwenploegen ingeschreven voor de vijfdaagse etappekoers door de provincie Groningen.

Ellen van Dijk komt haar titel verdedigen. Ze doet dat wel in een ander kleur shirt. Ze verruilde Boels-Dolmans voor Sunweb. Ook oud-winnares Lucinda Brand maakt deel uit van die ploeg. Brand won vorig weekend de Belgische openingskoers Omloop Het Nieuwsblad. De Groningse Julia Soek zal het tweetal als knecht ondersteunen.De organisatie hoopt ook op deelname van de Deense wereldkampioene Amalie Dideriksen en Olympisch kampioene Anna van der Breggen.Koersdirecteur Thijs Rondhuis stelt tevreden vast dat de wedstrijd nog steeds staat als een huis. 'Dat zoveel sterke teams onze ronde weer weten te vinden is mooi. Daardoor is ook dit jaar volop strijd gegarandeerd en is het ook zeker dat we weer een sterke winnares mogen noteren.'Naast de topteams staat ook een vijftal clubteams op de deelnemerslijst. Thuisvereniging NWV Groningen is daar één van. Ook de kersverse formatie Team Drenthe verschijnt over minder dan vijf weken bij de openingsetappe, een tijdrit over 16,9 kilometer, in het Westerkwartier.In totaal doen er achttien ploegen mee aan de wedstrijd die tot en met vorig jaar als Energiewacht Tour op de kalender stond.