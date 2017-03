Gewonde bij ongeluk N33

(Foto: Dennie Gaasendam)

Bij een eenzijdig ongeval op de N33 bij Wildervank is vrijdagavond één gewonde gevallen.

De bestuurder verloor door onbekende oorzaak de macht over het stuur en kwam in de vangrail terecht. Andere weggebruikers schoten de gewonde chauffeur te hulp, voordat de ambulance ter plaatse was.



Rijstrook afgesloten

Eén rijstrook is afgesloten, om de beschadigde vangrail te repareren. Wanneer de weg weer volledig wordt vrijgegeven, is niet bekend.

