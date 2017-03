Winsum vraagt bij René Paas aandacht voor centrum en N361

(Foto: RTV Noord/Jeroen Berkenbosch)

Als je veel samenwerkt, dan is het goed om elkaar te zien. Met die gedachte kwam commissaris van de Koning René Paas vrijdag op werkbezoek in Winsum. De gemeente greep de kans aan om aandacht te vragen voor de aanpak van de N361 en het centrum van Winsum.

De commissaris bezocht een aantal ondernemers en liep een rondje door het centrum van het dorp. Winsum wil namelijk het winkelgebied aanpakken en heeft daarbij de hulp nodig van de provincie.



Wanneer van start?

Ook de verbetering van de N361 bij Winsum staat op de planning. 'Ik vind het heel leuk om met wethouders en raadsleden daarover van gedachten te wisselen', vertelt Paas. 'Het begint vaak met het etaleren van ongeduld. Wanneer gaat het nou eindelijk eens gebeuren? Het is ook goed om dat mee te nemen'.



Goeie relatie

Burgemeester Rinus Michels is tevreden over het werkbezoek. 'We doen veel projecten samen en dan is het goed om het daar met elkaar over te hebben'. De burgervader noemt de relatie tussen de gemeente en provincie goed. 'Ik durf zelfs te zeggen dat hij het afgelopen jaar is verbeterd'.

Door: RTV Noord Correctie melden