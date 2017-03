'Ontspannen' Guy Weizman blij met NNT-debuut

In een vrijwel uitverkochte Stadsschouwburg in Groningen speelde het Noord Nederlands Toneel vrijdagavond de try-out van de nieuwe voorstelling Carrousel. De eerste onder leiding van regisseur Guy Weizman die begin dit jaar het stokje overnam van Ola Mafaalani. Zaterdag gaat Carrousel in première.

Ruim een uur voor het begin van de voorstelling zit de regisseur ogenschijnlijk ontspannen in het artiestencafé van de schouwburg. Een oog op zijn mobieltje, de ander op De Wereld Draait Door. 'Dat ik er ontspannen uit zie komt ook een beetje omdat ik zelf ook acteur ben', lacht hij. 'Maar inderdaad, ik ben niet supergestresst. Het is wel spannend. Ik ben vooral benieuwd wat het publiek er van vindt. Kijk, als er in de voorstelling een grap wordt gemaakt en het publiek lacht niet, dan heb ik een probleem.'Als het publiek even na acht uur de zaal binnenkomt, klinkt Ede Staals 'Het het nog nooit zo donker west'. De acteurs staan dan al op het podium. Het lijkt alsof ze zich opwarmen. Maar als de 'master of ceremony', gespeeld door acteur Igor Podsiadly het podium met veel lawaai letterlijk opglijdt is het duidelijk: Carrousel is begonnen.Guy Weizman liet zich voor Carrousel inspireren door de Hollywood-klassieker They Shoot Horses, Don't They (1969). De film speelt ten tijde van de economische crisis in de jaren 30 in de Verenigde Staten. Stelletjes dansen in die film net zo lang door tot ze er soms dood bij neervallen. Weizman vond het tegelijkertijd fascinerend maar ook afgrijselijk om de dansers te zien lijden.Hij ziet een duidelijke link met het heden. 'Ik denk dat hoe wij nu nieuws consumeren, of al die reality-programma's, dat dat ook zo werkt. Dat we het heel spannend vinden om te kijken naar de pijn van anderen, dat we dat zelfs leuk vinden en ik ben nieuwsgierig waarom dat zo is.'Ook in Carrousel dansen een aantal paartjes. Tijdens het dansen praten ze over de liefde, teleurstelling, geweld. Soms is het hilarisch, soms droevig. Het decor bestaat uit een schuine, ronde wand waar de acteurs bij omhoog rennen of naar beneden glijden. Boven op die wand staat een orkest.Een kleine twee uur later krijgen de acteurs een staande ovatie. Ilse van Bergen uit Groningen heeft genoten van de voorstelling: 'Ik vond het heel bijzonder, een spektakel. Vanaf het begin word je er in getrokken. Je weet niet waar het heen gaat. Het decor is indrukwekkend. Ik ben er eigenlijk nog een beetje stil van. Erg indrukwekkend.'Guy Weizman staat na afloop met een grote grijns in het artiestencafé van de schouwburg. 'Ik ben blij. Het publiek leek geïntersseerd. Het is altijd eng als je het de eerste keer deelt met zoveel mensen. We hebben ons verhaal verteld en dat is het allerbelangrijkste.'Carrousel gaat zaterdag in de Stadsschouwburg van Groningen in première. Daarna tourt het NNT met de voorstelling door het land.