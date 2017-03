Freek de Jonge adverteert landelijk: 'Laat Groningen niet zakken'

In de landelijke kranten staat zaterdag een paginagrote advertentie van Freek de Jonge. De cabaretier roept hierin op om zijn petitie 'Laat Groningen niet zakken' te tekenen.

Bijna 90.000 mensen hebben dat inmiddels gedaan, maar volgens De Jonge is dat nog lang niet genoeg. De petitie staat sinds februari online.De Jonge vond de advertenties nodig omdat volgens hem de aandacht voor de petitie verslapte. 'Hij stond op een kleine 90.000. Als een petitie voor Zwarte Piet al 300.000 handtekeningen kan krijgen, moeten we daar wel overheen. Dit is wel wat belangrijker', vindt hij.De politiek is nog altijd niet overtuigd van de urgentie van het aardbevingsprobleem in Groningen, meent De Jonge verder.'De verkiezingen staan voor de deur. Vroeg of laat moeten we veranderen. Waarom niet nu?', vraagt hij zich af.In de advertentie roept de cabaretier ook op om zaterdagavond naar de documentaire 'De Stille Beving' te kijken. Die is vanaf 20.20 uur op NPO2 te zien.Eerder was 'De Stille Beving' al te zien bij RTV Noord, zowel op tv en online.