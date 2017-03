Scooterrijder gepakt voor bezit van vuurwapen en harddrugs

(Foto: FPS/Jos Schuurman)

De politie heeft vrijdag een 51-jarige Stadjer aangehouden voor het bezit van een vuurwapen en harddrugs.

Agenten kregen tip van een getuige die de man met het wapen had gezien. Op de Stoepemaheerd in Groningen werd de Stadjer aangehouden.



Harddrugs

In de buddyseat van zijn scooter vond de politie inderdaad een vuurwapen. Ook lag er een bivakmuts en een flesje met witte bolletjes, waarschijnlijk harddrugs.



De kentekenplaten van scooter bleken bovendien niet bij het voertuig te horen. Daarom is de scooter, net als de aangetroffen spullen, in beslag genomen.

