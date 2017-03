Column: Graag gedaan

Geven is zaliger dan ontvangen, maar het allerzaligst is als de ontvanger veroordeeld wordt tot de slavernij van dankbaarheid. Wanneer hij zoveel gekregen heeft, dat hij voor eeuwig in het krijt staat bij de gever. Zo’n positie wens je je ergste vijand niet toe.

'Graag gedaan, hoor.’ Als je dat er ook nog bij zegt, met een vals lachje, bij het verlenen van de zoveelste gunst, dan zijn de verhoudingen niet langer strictly business, maar zijn ze personal. Niet meer op het zakelijke, maar op het morele vlak. Je kunt de begunstigde op elk gewenst moment vragen zich even dood te schamen, als de harde ruk aan een hondenriem. RTV Noord gaf afgelopen donderdag zo’n ruk met de opvallende actie ‘Graag gedaan’. Daarbij wezen verslaggevers de rest van Nederland eventjes fijntjes op de waterkeringen, tunnels, vliegvelden, spoorlijnen en Zuidassen die met aardgasgeld zijn betaald. ‘Geeft verder niet hoor, dat er bij ons nog niet eens één Zuidas is aangelegd van die 15 miljard gasgeld voor economische structuurversterking. En dat wij intussen een aardbevingsgebied zijn geworden, waar mensen niet meer willen wonen. Heus, geeft niks. Maar dat je ’t even weet. Graag gedaan hoor en nog een prettige dag verder.'



Nou is het natuurlijk niet ‘ons’ gas, dat al die leuke dingen voor de Randstad mogelijk heeft gemaakt. Het is van de staat. Maar het zweet en de tranen die met de winning gepaard gaan, zijn wél van Groningen. En de provincie heeft verdomd weinig van de gasopbrengsten teruggezien. Zo gek is het dus niet om Nederland daar, vooral fijntjes, even op te wijzen. Maar hoe subtiel die hint ook was, de verhoudingen worden er niet beter op. Je zou zeggen: doel bereikt, de hele Randstad heeft donderdagavond in bed liggen woelen en draaien en is ’s nachts zwetend wakker geschoten met de gedachte ‘Mijn God, Loppersum heeft geeneens een HSL-station. Wat hebben we gedaan?’ Dat is eventjes leuk, maar wat gaan mensen doen die moreel in het krijt staan? Die krijgen geleidelijk een hekel aan hun weldoener.



Daarvoor hoef je overigens niet eens 15 miljard oneerlijk te hebben verdeeld. Dankbaar moeten zijn jegens iemand die je niet kunt terugbetalen, is op alle niveaus verschrikkelijk, ook als het maar om een kleinigheid gaat. Zeker als dat met zo’n air van ‘graag gedaan’ wordt gebracht. Dat een wildvreemde zegt: ‘Je veter zit los,’ of behulpzaam op de autoruit klopt om te zeggen dat je nummerplaat scheef hangt. En dat je dan vriendelijk ‘dankjewel’ moet zeggen in plaats van hem toe te brullen ‘Bemoei je met je eigen nummerplaat!’



Juist omdat de bewoners van de Kenniswijk Eindhoven en de gebruikers van de Betuweroute niks meer terug kunnen doen, gaat hun eventuele schuldgevoel jegens die ‘graag-gedaan-hoor-Groningers' geleidelijk over in een afgrondelijke haat. Dat moeten we niet willen met z’n allen. En daarom is het beter om van moreel weer over te stappen op zakelijk. Gewoon een rechter die, zoals afgelopen woensdag, bepaalt wie moet opdraaien voor welke schade, materieel of immaterieel. Nothing personal, strictly business.



Als we maar op het gemoed blijven werken, krijgt Groningen straks nog een claim terug uit de Randstad: ‘Wij worstelen zo verschrikkelijk met ons schuldgevoel jegens jullie, dat we er immateriële schade van oplopen.’ Dat gezeur, daar zitten we niet op te wachten. Dan liever een HSL-station in Loppersum.



Willem van Reijendam

