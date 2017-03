VNO-NCW Noord: 'Vastgoedfonds moet 50.000 bevingshuizen opkopen'

50.000 woningen opkopen in het aardbevingsgebied met behulp van een vastgoedfonds. Dat is een plan uit de hoge hoed van werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord.

De vereniging wil het bevingsgebied daarmee aantrekkelijker maken en de huizenprijs zo weer laten stijgen.Om die 50.000 woningen op te kopen, zijn miljarden nodig. 'Goede plannen laten zich altijd financieren', is de overtuiging van Alfred Welink, noordelijk voorzitter van VNO-NCW.Hij benadrukt dat de medewerking van de inwoners van het bevingsgebied op basis van vrijwilligheid is. 'Mensen mogen zelf kiezen wat ze willen: er blijven wonen en de schade zelf afhandelen, of hun woning verkopen.'Welink wil dat inwoners en ondernemers samenwerken. 'Als het via de politiek moet, dan wordt het ingewikkeld. Laat mensen het onderling oplossen.'De voorzitter ziet het liefst dat er een goed onderbouwd plan komt, doorgerekend door de RUG. 'Dan volgt de politiek vanzelf met steun. Daar zijn ze tenslotte voor toch?'