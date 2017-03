'Fors' gaslek in tuin aan Zuiderpark

(Foto: 112Groningen/Martin Nuver)

Bij werkzaamheden in een tuin aan het Zuiderpark in Stad is zaterdagochtend een 'fors' gaslek ontstaan. De gasleiding werd geraakt tijdens werkzaamheden.

Volgens omstanders is er een sterke gaslucht te ruiken. De brandweer is erbij en wacht op beheerder Enexis om de gasleiding te herstellen.



Getuigen melden dat men bezig was om een klimrek voor kinderen te installeren toen de gasleiding werd geraakt.

Door: RTV Noord Correctie melden