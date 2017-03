Schapenboer ontredderd na verlies van drie schapen

Boer Henk Bolhuis uit Harkstede weet het even niet meer. Binnen een paar dagen is hij al drie schapen kwijtgeraakt.

De meest waarschijnlijke dader: een vos, zo zegt Bolhuis tegen presentator Rob Mulder van Expeditie Grunnen Bolhuis: 'Ik vond eerder al een schaap dood in het land. Aangevreten. Daarnaast lag een ram, helemaal uitgeput. Die ging uiteindelijk dood van de stress. En zaterdagochtend was het weer raak. Er lag weer een aangevreten schaap in de wei.'De boer weet even niet meer wat hij nu moet. 'Ja, wat kun je doen. Even tot tien tellen. Maar je vraagt je wel af waarom het zo moet.'