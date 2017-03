Onderzoeker pleit voor rampenfonds voor Groningen

De Nederlandse Staat moet een rampenfonds oprichten voor de gedupeerden van aardbevingen in Groningen. Daarvoor pleit onderzoeker Janet van de Bunt in de Volkskrant. Ze is rechtendocent aan de Universiteit Leiden.

Volgens de onderzoeker is er in Groningen officieel sprake van een ramp. Er zijn drie criteria waaraan een ramp moet voldoen volgens de. Die gelden voor de aardbevingen en bodemdalingen in Groningen, schrijft ze in de krant Zo is er in het bevingsgebied sprake van 'een zwaar ongeval of andere gebeurtenis', 'wordt de gezondheid van vele personen en grote materiële belangen in ernstige mate geschaad of bedreigd' en is er 'gecoördineerde inzet van diensten om de dreiging weg te nemen'.De onderzoeker roept de Staat en NAM op tot de oprichting van het rampenfonds naar aanleiding van de uitspraak van de rechter woensdag.Die zei dat de NAM ook verantwoordelijk is voor immateriële schade. Bovendien had de staat niet genoeg voor zijn burgers gezorgd door de gaswinning niet terug te schroeven na de zware beving van Huizinge..Het fonds moet alle mogelijke schade vergoeden, bepleit Van de Bunt. Ze noemt schade aan woningen, waardedaling, immateriële schade en de versterking van huizen. De NAM en de Nederlandse Staat moeten het fonds vullen.Een vereiste is wel dat de NAM en het Ministerie van Economische Zaken geen vinger in de pap krijgen bij zo'n rampenfonds. 'Om de schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan', zegt de onderzoeker.Van de Bunt pleit ervoor te werken met een schadeprotocol dat door een onafhankelijke commissie is gemaakt. Verder 'moet het rampenfonds ruimhartig uitkeren om recht te doen aan de gevolgen van de (dreiging van) aardbevingen voor Groningers'.In het verleden zijn er al vaker rampenfondsen opgericht. Dat gebeurde onder meer voor de slachtoffers van de nieuwjaarsbrand in Volendam en de vuurwerkramp in Enschede.