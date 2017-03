Auto raakt total loss bij ongeluk op oostelijke ringweg

(Foto: 112Groningen / Martin Nuver) (Foto: 112Groningen / Martin Nuver)

Een auto is zwaar beschadigd geraakt bij een ongeluk op de oostelijke ringweg zaterdagmiddag. Volgens getuigen is de bestuurder naar het ziekenhuis gebracht. Komende avond zijn er spoedreparaties aan de weg.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van industrieterrein Driebond. De bestuurder zou ter hoogte van de brug over het Eemskanaal op de verkeerde weghelft zijn beland, aldus getuigen.



De linkervoorkant van de wagen botste ergens tegenaan en raakte zwaar beschadigd. Het wiel is gedraaid en de bekabeling steekt naar buiten.



Spoedreparaties

Door het ongeluk was de ringweg tijdelijk dicht tussen knooppunt Euvelgunne en Knooppunt Beijum-Zuid. Door de afsluiting stonden er files. Even na vier uur werd de weg weer vrijgegeven.



In de avond volgen er spoedreparaties, laat de VerkeersInformatieDienst weten. Dan wordt de weg mogelijk opnieuw afgesloten.

