Pelikaan S wipt Genemuiden uit het bekertoernooi

(Foto: Twitter/Pelikaan S)

Tweedeklasser Pelikaan S uit Oostwold heeft zaterdagmiddag voor een enorme stunt gezorgd door in de achtste finale hoofdklasser Genemuiden uit te schakelen in de noordelijke districtsbeker.

Droomstart

De ploeg van trainer Kurt Elshot, die zelf meespeelde centraal in de verdediging, won met 2-1. Handrit Hoxhaj bezorgde de Groningers een droomstart door na dik een kwartier de openingstreffer te scoren. Genemuiden drong aan om tot de gelijkmaker te komen, maar de verdediging van de thuisploeg stond als een huis.



Marge

Twintig minuten voor tijd verdubbelde Martijn Drent de marge namens Pelikaan S. Hoofdklasser Genemuiden zocht uit volle macht de aanval en scoorde in de 89e minuut de aansluitingstreffer via Job van Dalfsen die doelman Jonathan Hensens passeerde. Verder kwamen de gasten echter niet.



Kwartfinale

Door deze sensationele overwinning heeft Pelikaan S zich geplaatst voor de kwartfinales van de noordelijke districtsbeker.

Door: RTV Noord