Veerkrachtig ON de sterkste in doelpuntenfestival

(Foto: CVW Oranje Nassau/Twitter)

Oranje Nassau heeft zaterdag in een zinderend duel met 6-4 gewonnen van subtopper CSV Apeldoorn. Erolind Derguti was de grote man aan de kant van de stadjers; hij scoorde vier doelpunten.

Ontploffen

Bij rust stond ON nog met 2-0 achter door treffers van Mark Fennebeumer en Steven van Es. In de tweede helft ontplofte de wedstrijd. Doelpunten van Erolind Derguti en Max Blaauw zetten beide ploegen weer op gelijke hoogte, maar in de 55e minuut bracht Hüseyin Güveli Apeldoorn weer aan de goede kant van de score: 3-2.



Langszij

De Groningers hadden nu ook de smaak te pakken en twee minuten later was het opnieuw Erolind Derguti die met een prachtige vrije trap de 3-3 liet aantekenen. Een kwartier voor tijd leek het alsnog mis te gaan voor ON. Richard van Schooten zette namens CSV Apeldoorn een strafschop om in een doelpunt. Opnieuw Derguti bracht Oranje Nassau echter opnieuw langszij.



Duit in het zakje

In de slotfase sloeg de ploeg van coach Patrick Zwart alsnog toe. Tien minuten voor tijd scoorde Derguti, met zijn vierde treffer van de middag, uit een strafschop de 5-4. Invaller Bob Poorta deed in de 94e minuut nog een duit in het zakje namens de oranjehemden.



Ranglijst

Oranje Nassau doet met deze spectaculaire overwinning op de nummer drie van de competitie uitstekende zaken in de hoofdklasse B. De Groningers stijgen naar de dertiende plaats met negentien punten uit twintig wedstrijden.

Door: RTV Noord Correctie melden