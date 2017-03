Groninger Bodem Beweging heeft vragen over opkoopplan VNO-NCW Noord

De Groninger Bodem Beweging (GBB) heeft vragen over de concrete invulling van het plan van werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord. Die vindt dat 50.000 huizen in het aardbevingsgebied opgekocht moeten worden.

De werkgeversorganisatie lanceerde zaterdag het plan om alle woningen in het aardbevingsgebied, op vrijwillige basis, te verkopen aan een fonds. Dat fonds wordt een soort woningbouwvereniging.Het voordeel van zo'n woningbouwvereniging is dat de bewoners zelf kunnen besluiten of ze blijven of vertrekken. Doordat de woningen in handen komen van één partij is er ook een centrale regiseur die alle problemen aan kan pakken.Het voornaamste punt van zorg van de bodembeweging is dat de versterkingsoperatie die eind dit jaar zou beginnen. Vooralsnog gaat die namelijk nog gewoon door. Ook is het onduidelijk wat voor prijs mensen voor hun woning krijgen.Het plan van VNO-NCW Noord zou gefinancieerd moeten worden door de pensioenfondsen. 'Als die eraan verdienen, en dat is de bedoeling van pensioenfondsen, dan is er ook iemand die geld laten zitten', aldus Dick Kleijer van de GBB.Maar ondanks deze zorgen en vragen gaat de Bodem Beweging graag het gesprek aan met de werkgeversorganisatie om te horen hoe de invulling van de plannen moet zijn.