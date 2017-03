Persoonlijke fouten nekken Jong FC Groningen

Glenn Bijl in actie (Foto: JK Beeld/Archief)

FC Groningen onder 23 heeft zaterdag op eigen veld met 4-1 verloren van Jong FC Volendam. De ploeg van trainer Alfons Arts speelde geen slechte wedstrijd, maar onnodige individuele fouten werden de Groningers fataal.

Slordige inspeelpass

In de eerste twintig minuten had de thuisploeg het duel onder controle en miste drie opgelegde kansen. Dit kwam Jong FC Groningen duur te staan want Volendam profiteerde in de 38e minuut van een slordige inspeelpass van Glenn Bijl. Jordy Hilterman zette de bezoekers op voorsprong.



Verlegenheid

Na de pauze verdubbelde topscorer Enzo Stroo in de 56e minuut de score. Doelman Stefan van der Lei bracht Gerald Postma met een korte pass in verlegenheid waarna de Volendammer genadeloos toesloeg: 0-2.



Hattrick

Een mooie treffer twee minuten later van Ajdin Hrustic, een knap afstandsschot, bracht de spanning heel even terug in de wedstrijd. In de 59e minuut was het opnieuw Stroo die de voorsprong van de Volendammers terugbracht tot twee doelpunten: 1-3. Tien minuten voor tijd maakte Stroo zijn hattrick compleet en bepaalde daarmee de eindstand op 1-4 in Volendams voordeel.



Stand

Jong FC Groningen zakt door deze nederlaag naar de negende plaats in de derde divisie met 34 punten uit 25 wedstrijden.

Door: RTV Noord Correctie melden