Onbekenden spannen draad; meeuw raakt verstrikt

(Foto: 112Groningen / Joey Lameris) De meeuw bungelt tussen de bomen (Foto: 112Groningen / Joey Lameris)

Een onfortuinlijke meeuw is zaterdagmiddag vast komen te zitten aan een dunne draad die tussen twee bomen was gespannen in de stad Groningen

Het dier kwam met de vleugels vast te zitten aan de draad die vlak bij de Kempkensberg hing, het kantoorgebouw van DUO. De vogel kon geen kant meer op en bungelde op enkele meters hoogte.



Uiteindelijk bevrijdde de brandweer de vogel en droeg het over aan de dierenambulance. Het is niet bekend hoe het nu met de meeuw gaat. Het is eveneens onbekend wie de bijna onzichtbare draad tussen de bomen had gespannen en waarom.

