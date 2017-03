Van der Velden stopt met voetballen

Oud-FC Groningen speler Nick van der Velden heeft aangekondigd dat hij aan het eind van dit seizoen stopt met betaald voetbal.

Van der Velden stond van 2013 tot 2015 twee seizoenen onder contract bij FC Groningen. De geboren Amsterdammer kwam in deze periode tot 52 wedstrijden voor de FC waarin hij negen keer scoorde.Hij maakte deel uit de selectie die de KNVB-beker won. In de gewonnen finale tegen PEC Zwolle kwam hij niet in het veld en moest genoegen nemen met een plaats op de bank. Van der Velden speelde voor zeven profclubs in zijn carrière. Hij werd in 2009 kampioen met AZ.De 35-jarige middenvelder staat op dit moment onder contract bij het Schotse Dundee United waar hij het huidige seizoen ook afmaakt.