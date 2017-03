Kromowidjojo zwemt WK-limiet op 50m vrij

(Foto: RTV Noord (archief))

Ranomi Kromowidjojo heeft zaterdag bij wedstrijden om de Swim Cup in Den Haag voldaan aan de limiet voor de WK zwemmen in juli in Boedapest.

Limiet

De 26-jarige zwemster was op de 50 meter vrije slag in 24,34 de snelste voor Tamara van der Vliet en Femke Heemskerk. Ze moest onder de limiet van 24,73 zwemmen en voldeed daar ruim aan. Van der Vliet en Heemskerk bleven met respectievelijk 25,20 en 25,29 boven de limiet.





Zesde deelname

Kromowidjojo moest in 2015 haar wereldtitel op de 50 meter vrij overdragen aan de Australische Bronte Campbell. Ze eindigde toen in 24,22 als tweede. Twee jaar eerder werd 'Kromo' wereldkampioene op dit nummer in 24,05. Voor de tweevoudig olympische kampioene van Londen 2012 wordt het haar zesde deelname aan de WK langebaan.

