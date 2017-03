Nic. heeft genoeg aan punt voor eerste plaats

(Foto: RTV Noord)

Nic. heeft zaterdag de reguliere competitie afgesloten met een 24-24 gelijkspel tegen Dalto. Door dit punt zijn de Groningers winnaar van de hoofdklasse A en komen in de halve finale van de play-offs uit tegen Avanti uit Pijnacker-Nootdorp.

Betere ploeg

De ploeg van scheidend coach Henk Jan Mulder had zich voorafgaand aan dit duel al geplaatst voor de play-offs om een ticket naar de Korfballeague. In Driebergen was Nic. vooral in de eerste helft de betere ploeg hetgeen resulteerde in een 12-9 voorsprong bij de rust.



Gelijkmaker

Na de pauze kwam Dalto sterk terug en was het duel gelijkopgaand. Zeven minuten voor tijd maakte Maarten Groot Hulze de 24-23 voor Dalto, maar Tim Flokstra zette beide ploegen weer op gelijke hoogte. In de laatste vijf minuten kwamen beiden ploegen niet meer tot scoren.



Eindstand

Nic. eindigt op de eerste plaats in de hoofdklasse A met twintig punten uit veertien duels.

