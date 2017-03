Column: Winterbauer

‘Dit kinnenve ook wel n moal eten’. Lientje staat bij de groenten met een zwarte knol in de hand. Het houdt iets tussen een wortel en een rode biet, maar dan zwart. Het ziet er op z’n zachtst gezegd niet lekker uit. Ik ben me aan het bezinnen op een antwoord als ik een bekende stem hoor ‘Hee moijj’.

't Is Martje. Meteen er achteraan komt Janneman die met enige moeite een volgepakte boodschappenkar voortduwt. Het hoofd van Martje is poepiebruin en steekt af tegen haar blonde haar en lichte winterjas. Ook het hoofd van Janneman is bruin. Alleen op zijn neus en bij zijn slapen keurig witte strepen. ‘Vakantie wèst?’, zegt Lientje.



’t Was weer fantastisch. Wie hebben zo’n lol had’. Martje en Janneman zijn op wintersport geweest. Op zich geen verrassing want dat doen ze elk jaar. Met een hele groep. Eerst skiën en dan après-skiën. ‘Och dij Arie dij ook weer zo maal…’ Ik hoor het verhaal van Martje al niet meer. Ik moet denken aan Job.



Job ging voor het eerst mee op wintersport. Al zijn vrienden gingen al jaren maar Job die ’s winters druk was met aardappels sorteren en schuur ‘opreddern’, bleef altijd achter in het dorp. Eigenlijk wilde hij ook wel mee. Stiekem was hij bang dat hij er geen hout van kon en zag hij zichzelf al liggen in het eerste beste gipsvliegtuig terug naar huis. Zijn vrienden kenden Job natuurlijk ook wel.



Daarom hadden ze gewoon voor hem geboekt en was er geen weg terug. Een week Flachau. In Oostenrijk. In hotel Winterbauer. ‘Noh’, dacht Job. ‘As ik toch aarns hin mout als boerenzeun den mor noar de Winterbauer’. De hele vriendenclub ging met drie auto’s de berg op. Job achterin in de laatste auto. Voor de eerste keer ging er ook een meisje mee. Siebolt had Jantje aan de haak geslagen. Die ging dus ook mee op de latten.



Hotel Winterbauer was een luxe bedoening. Sauna, zwembad alles erop en eraan. Job wist niet wat hij zag. De volgende morgen stond Job in zijn nieuwe ski-outfit al om half acht op de piste. Zijn vrienden hadden hem aangeraden eerst les te nemen. Drie jonge mannen en drie jonge vrouwen én Job stonden in gelid voor de skilerares. Een hoogst aardige Oostenrijkse dame die sprak in een zangerig Duits en soms in het Engels. Die dame vond Job nog wel wat. Maar het skiën niet.



Hij lag meer in de sneeuw dan hij er overheen gleed. Toen hij twee van zijn lesgenoten had getorpedeerd en de lerares daarmee in mee had genomen, gaf Job er de brui aan. Niemand van de hele skiklas die protesteerde. Job stortte zich toen maar op de après-ski. De hele dag. Zijn vrienden en Jantje probeerden hem nog op andere gedachten te brengen. Maar uiteindelijk hielden ze hem omstebeurt een beetje gezelschap.



Het gevolg was wel dat Job veel te diep in alle biertjuhhs- en kruidenbittersglazen keek. Op zich niet zo’n probleem want Job kon wel tegen een stootje. Maar er was één manco. Bij te veel drank ging hij slaapwandelen en zo werd hij de volgende ochtend in zijn blootje wakker tussen een geschrokken Siebolt en Jantje. Vakkundig werd hij in zijn nakie naar zijn eigen kamer gebonjourd onder verbazend oog van de schoonmaakster.



Daarna hield een beschaamde Job zich een beetje in, maakte hij overdag wat wandelingetjes rond de pistes en ging hij de sauna van de Winterbauer in. En dat vond hij toch in tegenstelling wat hij altijd had gedacht ('veuls te hait') best lekker.



De laatste avond ging de vriendenclub met z’n allen op stap. Eerst eten aan een grote tafel en daarna nog café Hofstadl in. Job was weer uitermate op dreef. De bierpullen en Flügels vlogen over tafel. Siebolt en Jantje haakten als eerste af om hun liefdesnestje op te warmen. Daarna Geert en Eltjo, want die moesten de volgende dag rijden.



Tot slot bleef Job alleen over in gesprek met de lerares die hem de kunst van het skiën niet kon bijbrengen. Job had nog wel andere kunsten in gedachten met de lerares. Maar dat kwam er ook niet van. Omdat Helga met haar vriend de barman naar huis ging.



Job keerde dronken en een tikkie balsturig terug naar de Winterbauer. Op de gang van het hotel kreeg hij een idee. Hij kon Siebolt en Jantje nog wel even een beetje plagen. Bij kamerdeur zeventien, die van Siebolt en Jantje, klopte hij zacht aan. ‘Feuer…Feuer..‘ riep Job redelijk zacht.



Omdat hij geen reactie kreeg, klopte hij iets harder en riep hij ook iets harder ‘Feuer…Feuer….’ Aan de andere kant van de deur waren Siebolt en Jantje al lang wakker. Zij begrepen dondersgoed wie er aan de deur van hun hotelkamer stond te kloppen en te roepen. Ze proestten het uit onder de dekens.



Job werd ongeduldig. Nog iets harder en bijna schreeuwend riep hij ‘Feuer!!’ Verderop op de gang ging een deur open en een slaperig vrouwenhoofd stak de gang in net op het moment dat Job nog een keer luidkeels ‘Feuer!!’ riep. De vrouw begon te krijsen en in een mum van tijd was de gang vol met paniekerige mannen, vrouwen en kinderen die zich een weg naar de trap probeerden te banen. Job en zijn vriendenclub moesten meteen het hotel verlaten. Een ontbijt zat er niet meer in. Job ging nooit meer op wintersport. Hij hield zich ’s winters bij zijn schuur en zijn aardappels. Vorig jaar ging ie voor het eerst weer op vakantie. Naar een heet Invierno Sota op de Canarische Eilanden.



‘Joe kinnen ook ja wel n moal mit’. Het is de stem van Martje bij de groenteafdeling van de supermarkt. Lientje knikt instemmend. Zij ziet het wel zitten. ‘Och zeg ik. das niks veur mie. Tis der veuls te brandgevoarlek….’ Martje, Lientje en Janneman kijken me alle drie aan alsof ik gek ben. ‘Let mor nait op hom, hai is n beetje eelsk vandoage’, zegt Lientje en ze belooft Martje terug te komen op het wintersportaanbod.



’s Avonds ligt er naast de aardappels en een stukje suddervlees, blokjes witte kool. Ik krijg een vermoeden. Voorzichtig steek ik een klein hapje in mijn mond. Ik laat wat heen en weer gaan tussen tong en gehemelte. Het smaakt nergens, helemaal nergens naar. ‘Dat hait rammenas’, zegt Lientje als haar mobieltje begint te zoemen.



Het is Annie, haar vriendin die in het ziekenhuis werkt. Lientje staat op en ijsbeert door de kamer. Aan haar gezicht, zie ik dat er iets ergs is gebeurd. Als ze heeft opgehangen en ik de rammenas stiekem in de prullenbak heb gemikt, vertelt ze wat er aan de hand is.



Annie was met haar nieuwe vriend op wintersport geweest. In Italië. Inverno di Contadino. Bij de eerste de beste afdaling zou Annie, wintersportveteraan het even doordoen. Bijna de hele afdaling ging goed. Bijna, want bijna beneden lag er een verdekt gemeen heuveltje, waardoor Annie werd gelanceerd, met een halve salto door de lucht vloog en tegen een hek smakte. Het gevolg een gebroken been en dezelfde dag naar huis met de gipsvlucht.



Ik geloof niet dat ik ooit nog wintersport ga meemaken. Mocht u nog wel gaan: Hals und Beinbruch.



Erik Hulsegge

