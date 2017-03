Lycurgus met pijn en moeite langs Taurus

(Foto: JK Beeld/Archief)

De volleyballers van Abiant Lycurgus hebben zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen SV Taurus moeizaam met 3-2 gewonnen. Er moest een vijfde set aan te pas komen om de gasten te doen buigen.

Herstel

In de eerste set was het betere spel voor de ploeg uit Houten. Lycurgus liep achter de feiten aan en stond steeds achter. Met een krachtsinspanning kwam de thuisploeg nog terug tot 23-23, maar de laatste twee punten gingen terecht naar de gasten: 23-25. Lycurgus herstelde zich, stond in de tweede set steeds aan de goede kant van de score en sloot af met 25-20.



Zege

Na de 25-15 in de derde set leken de Groningers op weg naar een 3-1 overwinning, maar de vierde set ging naar Taurus met 25-22. In de beslissende vijfde set was Lycurgus duidelijk de betere ploeg en kon de ploeg van coach Arjan Taaij met 15-9 zegevieren.



Ranglijst

Concurrent Draisma Dynamo won met 3-0 van het Talentteam en staat bovenaan in de eredivisie met 52 punten uit negentien wedstrijden. Lycurgus moet voorlopig genoegen nemen met de tweede plaats en heeft drie punten achterstand op de ploeg uit Apeldoorn met nog drie speelrondes op het programma.

