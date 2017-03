Den Hertog grijpt naast eindzege en wordt derde

(Foto: Vincent Riemersma)

Marathonschaatser Sjoerd den Hertog uit Groningen is er zaterdag niet in geslaagd om de KPN Marathon Cup te winnen. In de beslissende wedstrijd in Amsterdam werd den Hertog derde. Simon Schouten ging er met de dag- en eindzege vandoor.

Sprint

De wedstrijd in Amsterdam over 125 rondes eindigde in een massasprint. Er viel geen geslaagde uitlooppoging te noteren. Schouten was in de eindsprint Niels Mesu en Sjoerd den Hertog te snel af. Het was voor Schouten zijn vijfde dagzege.



Eindklassement

In het eindklassement ging het zilver naar Niels Mesu en moest den Hertog ook hier met een derde plaats genoegen nemen. Desondanks reed de Groninger een prima seizoen met negen keer een toptien-klassering en vijf podiumplekken. Alleen een overwinning ontbrak.



Lees ook: 'Constante' Den Hertog aast op eindzege marathoncup De wedstrijd in Amsterdam over 125 rondes eindigde in een massasprint. Er viel geen geslaagde uitlooppoging te noteren. Schouten was in de eindsprint Niels Mesu en Sjoerd den Hertog te snel af. Het was voor Schouten zijn vijfde dagzege.In het eindklassement ging het zilver naar Niels Mesu en moest den Hertog ook hier met een derde plaats genoegen nemen. Desondanks reed de Groninger een prima seizoen met negen keer een toptien-klassering en vijf podiumplekken. Alleen een overwinning ontbrak.

Door: RTV Noord Correctie melden