Slijkhuis wint halve marathon Nacht van Groningen

(Foto: Twitter/Nacht van Groningen)

In het donker klonken zaterdagavond de vier startschoten van de 16e editie van de Nacht van Groningen. 1.800 deelnemers liepen mee met de vernieuwde 'nightrun' door Groningen.

Lichteffecten

Ondersteund door lichteffecten waren de Ossenmarkt en het centrum het toneel van de 5 km, 10 km, 10 Engelse Mijl en de halve marathon. Atleet Edwin Slijkhuis uit Groningen won de halve marathon voor het tweede jaar in successie. Zijn winnende tijd was 1 uur, 13 minuten en 16 seconden.



Podium

Het podium bestond volledig uit Groningers. Malik Jeylani werd tweede met een achterstand van een kleine vijf minuten op winnaar Slijkhuis. De bronzen medaille ging naar Barry Bronsema. Hij finishte op slechts drie tellen van nummer twee Jeylani. Yvonne Kruis uit Ysbrechtum was in 1 uur, 29 minuten en 3 tellen de snelste vrouw op deze afstand.



Goede Doel

Voorafgaand aan het evenement werd een cheque van €2.882 overhandigd aan het Goede doel, dit jaar NCFS. De Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting zet zich in voor een beter en langer leven voor kinderen en volwassenen met CF (ook wel bekend als taaislijmziekte) in Nederland.

Door: RTV Noord