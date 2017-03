324.000 kijkers zien De Stille Beving bij NPO

De documentaire 'De Stille Beving' heeft zaterdagavond 324.000 kijkers getrokken. De film over de strijd van Annemarie Heite uit Bedum tegen de NAM werd zaterdagavond prime-time landelijk uitgezonden.

Dankzij een twitteractie van Heite werd de film zaterdagavond al uitgezonden. Eigenlijk stond hij pas na de verkiezingen gepland. Heite wilde dat de film al voor 15 maart te zien was, zodat de aardgaswinning een thema tijdens de verkiezingen kon worden.Uiteindelijk ging de NPO overstag en zond De Stille Beving zaterdag uit op NPO2 om 20.20 uur. Dat was overigens wel tegelijkertijd met Wie is de mol (NPO1, 2,6 miljoen kijkers) en Weet ik veel (RTL 4, 1,7 miljoen).De Stille Beving was op 12 februari al te zien op TV Noord. Tot zaterdag was hij ook te bekijken via de site van RTV Noord.Inmiddels is er ook buiten onze landsgrenzen aandacht voor de film. Onder meer tv-zenders in België, Duitsland en Frankrijk willen hem uitzenden.