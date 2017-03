'Vliegende brigade' moet gemeentepersoneel ontlasten

Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond krijgen waarschijnlijk een zogeheten vliegende brigade. Die gaat het huidige gemeentepersoneel helpen. De vier gemeenten fuseren namelijk en dat levert extra werk op voor de ambtenaren.

'De vliegende brigade bestaat uit mensen die we op verschillende plekken in de organisatie kunnen inzetten, omdat ons eigen personeel gaat helpen bij de vorming van een nieuwe gemeente', vertelt burgemeester Koos Wiersma van de gemeente De Marne. Deze mensen gaan volgens hem ingezet worden om gaten te dichten in de reguliere werkzaamheden.'Wij willen ons personeel betrekken bij de herindeling, maar aan de andere kant moet er wel aandacht blijven voor de werkdruk', zegt Wiersma. Eerder liet een aantal politieke partijen weten zorgen te hebben over de werkdruk van het personeel.De kosten van deze vliegende brigade worden betaald uit de financiën die door het Rijk beschikbaar worden gesteld voor de herindeling.