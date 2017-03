'Maduro mag niet spelen van directie FC Groningen'

Hedwiges Maduro wordt dit jaar niet opgesteld bij FC Groningen, omdat de directie dat niet wil. Dat zei hij in het programma De Tafel van Kees van FOX Sports.

'Dit seizoen krijg ik geen eerlijke kans', vertelt de middenvelder. 'De club wilde eigenlijk van me af om te bezuinigen. Maar ik ben gebleven, de transfer ging niet door. Uiteindelijk ben ik daardoor het hele jaar niet aanmerking gekomen om te spelen.'Maduro denkt dat de contractperikelen de voornaamste reden is dat hij op de tribune zit. 'De technisch directeur (Peter Jeltema, red.) zegt tegen de trainer: Je mag hem niet opstellen', vertelt Maduro in het programma.'Er zijn wedstrijden geweest dat we geen middenvelders hadden', zegt middenvelder Maduro. 'Ik zat toen alsnog op de tribune. Toen heeft FC Groningen met verdedigers op het voetbalveld gestaan. Dat is toch geen voetbalkeuze?'Algemeen directeur Hans Nijland noemt het verhaal tegenover RTV Noord 'absolute onzin'. 'De trainer bepaalt altijd de opstelling.' Hij zegt maandag met een uitgebreidere reactie te komen.Maduro speelt sinds 2015 bij FC Groningen. Zijn contract loopt aan het eind van dit seizoen af. Begin januari kondigde trainer Ernest Faber al aan geen gebruik meer te zullen maken van onder anderen Maduro. Zo zou de middenvelder zich beter op hun toekomst buiten de FC kunnen oriënteren.