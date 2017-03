MartiniPlaza wil talent een kans geven met fonds

(Foto: RTV Noord / Nico Swart)

Theater MartiniPlaza in Groningen start dit voorjaar een fonds voor talentontwikkeling op gebied van 'show en entertainment'. Dat maakte directeur Willem de Kok zaterdagavond bekend tijdens het 15-jarig jubileumfeest van MartiniPlaza Theater.

MartiniPlaza wil het geld gebruiken om nieuw talent te scouten. Verder moeten er masterclasses en workshops komen voor talent en wil het theater ook nieuwe voorstellingen mogelijk maken.



Kunst verkopen

Het geld moet komen van het bedrijfsleven, giften, legaten en een percentage van de kaartverkoop. Er komt een stichting die het fonds beheert en bepaalt welke aanvragen aan de voorwaarden voldoen.



Meer dan alleen commercieel

Tot nog toe heeft het theater van MartiniPlaza alleen commerciële voorstellingen geprogrammeerd. Door die commerciële aanpak was er geen ruimte voor amateurgezelschappen, lokale- of regionale initiatieven en andere vormen van talentontwikkeling. Het fonds moet daar verandering in brengen.

Door: RTV Noord Correctie melden