Groningse Elsje is niet Miss Boerin 2017

De Groningse Elsje heeft naast de titel Miss Boerin 2017 gegrepen. Ellen Maessen uit Limburg is de knapste boerendochter van Nederland.

Tien boerendochters streden zaterdagavond in het Overijsselse Bathmen in een missverkiezing tegen elkaar om de titel Miss Boerin 2017. Alle tien staan op de kalender.Tijdens de missverkiezing liepen de dames drie rondjes over de catwalk. Ze moesten een keer in overall verschijnen, een keer in een sexy outfit en een keer in een avondjurk. Daarnaast was er een agrarische quiz.Ben je benieuwd hoe winnares Ellen Maessen eruit ziet? Bekijk hier haar foto.