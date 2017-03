Kromowidjojo zwemt ook WK-limiet op 100 meter vrij

Ranomi Kromowidjojo heeft zondag bij wedstrijden om de Swim Cup in Den Haag op de 100 meter vrije slag de limiet voor de wereldkampioenschappen in Boedapest gezwommen.

Kromowidjojo was met 53,87 seconden de snelse in de series, terwijl de limiet op 54,15 seconcen staat. Ook Femke Heemskerk plaatst zich met een tijd van 54,12 seconden voor de WK.



Kromowidjojo had zaterdag al voldaan aan de eis voor de 50 meter vrij in 24,34 seconden. Dat was ruim onder de limiet van 24,73 seconden. Voor Kromowidjojo wordt het de zesde keer dat ze deelneemt aan de WK langebaan.

