Liveblog: FC Groningen - Ajax

FC Groningen speelt vanmiddag in het eigen Noordlease stadion de thuiswedstrijd tegen Ajax.

Volg de wedstrijd via onderstaand liveblog of via de uitzending van FC Groningen live Padt; Memisevic, Larsen, Reijnen, Davidson; Idrissi, Hiariej, Jenssen, Tibbling; Linssen, Mahi.Onana; Veltman, Sánchez, Riedewald, Sinkgraven; Klaassen, Schöne, Ziyech; Traoré, Dolberg, Younes.Scheidsrechter: Bas Nijhuis#groaja