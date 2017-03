Video voor Wagif levert 200.000 kijkers op in twee dagen

De video uit Eelde voor Wagif is binnen twee dagen 200.000 keer bekeken. In de video vragen honderd Eeldenaren, waaronder Nobelprijswinnaar Ben Feringa staatssecretaris Dijkhoff om hulp voor hun dorpsgenoot Wagif Faradzjulaev.

Wagif komt uit Azerbeidzjan en woont al vijftien jaar in Eelde. Hij dreigt het land uitgezet te worden. Wagif's vrouw Günel en zijn kinderen Farhad en Leyla zijn wel Nederlands staatsburger en mogen daarom blijven.De video is een vervolg op eerdere acties uit de dorpsgemeenschap. De afgelopen weken zijn er ruim 7000 handtekeningen opgehaald (op papier en online ), basisschoolkinderen hebben duizenden ansichtkaartjes aan de staatssecretaris gestuurd, er was een drukbezochte bijeenkomst in het dorp en er is een kunstwerk gemaakt.Op Valentijnsdag reisde een grote delegatie dorpsgenoten naar Den Haag om daar te spreken met Kamerleden en met de hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND.Naast Ben Feringa werkten ook het Groningse duo Rooie Rinus en Pé Daalemmer en burgemeester Marcel Thijsen van de gemeente Tynaarlo mee aan de film.Staatssecretaris Dijkhoff kan de uitzetting van Wagif voorkomen met zijn zogeheten discretionaire bevoegdheid.