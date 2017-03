GHHC gaat in eigen huis onderuit

De hockeysters van GHHC zijn zondagmiddag in eigen huis met 4-0 onderuit gegaan tegen Amsterdam.

Bij rust stonden de Groningers al met 2-0 achter. Die achterstand werd in de tweede helft verdubbeld.Twee tegendoelpunten vielen uit een strafcorner. Nadat Charlotte Vega de score had geopend, zette Ellen Hoog met een strafcorner de ruststand op het bord.Na rust ontvouwde zich eenzelfde scenario. Toen scoorden Maria Verschoor en Lauren Stam.Daarmee boekte Amstersdam een relatief eenvoudige overwinning op de Harener Holt. GHHC staat door de nederlaag op de tiende plaats in de hoofdklasse met 12 punten uit 13 wedstrijden.