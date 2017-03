Basketbal Academy RTC Noord laat talenten weer bij eigen club spelen

De Basketbal Academy RTC Noord, waar de jeugdige noordelijke basketbaltalenten opgeleid worden, speelt met ingang van het nieuwe seizoen niet meer met eigen teams in de competitie.

Het RTC Noord wil onafhankelijker worden en biedt dus alleen nog trainingsfaciliteiten aan. Daarom wordt gestopt met het spelen in de competitie. De talenten gaan nu weer bij hun eigen club competitie spelen.Het bestuur vond dat het RTC teveel op een club begon te lijken. Door de focus op trainen te leggen is de verwachting dat ze meer talent in beeld krijgen.Een bijkomend verhaal is dat landelijk gezien het aantal basketbal RTC's teruggaat van tien naar vier à vijf. Het besluit om geen competitie meer te spelen komt mede hieruit voort, zodat aan de voorwaarden voldaan wordt om RTC te kunnen blijven.Zondag werd in Sporthal Vinkhuizen in Groningen een selectietraining gehouden om nieuw talent voor het komende seizoen te selecteren.Eén van de deelnemers was de 14-jarige Marlon Kuiper uit Winschoten. Hij speelt bij de Millwings en het meest opvallende is dat hij al twee meter en vier centimeter lang is.Kuiper is sowieso de langste in het totale RTC-bestand, maar hij moet nog even afwachten of de trainers hem daadwerkelijk goed genoeg vinden om deel uit te gaan maken van het RTC.Het motto waar de training mee werd afgesloten is: 'zorg ervoor dat je zo goed bent als je kunt zijn'.