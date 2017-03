Faber over Maduro: 'Ik bepaal de opstelling'

FC Groningen-trainer Ernest Faber ontkent de uitspraak van Hedwiges Maduro, die zondag op FoxSports zei dat de directie van de club Faber heeft verboden hem op te stellen.

Maduro sprak over zijn situatie bij FC Groningen, waarin hij in het hele seizoen 126 speelminuten heeft gemaakt.Hij denkt dat de contractperikelen de voornaamste reden is dat hij op de tribune zit. 'De technisch directeur (Peter Jeltema, red.) zegt tegen de trainer: Je mag hem niet opstellen', vertelt Maduro tegen presentator Kees Jansma.Maar Faber noemt het vlak voor de wedstrijd FC Groningen-Ajax een storm in een glas water: 'Ik vond dat hij zijn verhaal niet volledig kon vertellen.''Ik bepaal de opstelling', vervolgt Faber. 'Anders sta ik hier niet.' Maduro speelt sinds 2015 bij FC Groningen. Zijn contract loopt aan het eind van dit seizoen af.