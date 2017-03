Brandweer rukt uit voor brand in weiland

(Foto: Dennie Gaasendam)

In een weiland aan de Bovenweg tussen Veendam en Muntendam is zondagmiddag brand ontstaan.

Wat er precies in brand staat, is niet duidelijk. De brandweer heeft het lastig om het vuur onder controle te krijgen, omdat de brand midden in het weiland woedt. Daarom is een watertransport aangelegd.

Door: RTV Noord Correctie melden