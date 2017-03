Vrouw in scootmobiel raakt te water

(Foto: 112Groningen/Wim Henstra)

Aan de Onderdendamsterweg in Warffum is zondagmiddag een vrouw in een scootmobiel te water geraakt.







Het slachtoffer is aanspreekbaar, maar kan zelf niet uit het water komen. De brandweer haalt haar eruit. Daarna wordt ze onderzocht in de ambulance.

Door: RTV Noord Correctie melden