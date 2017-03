FC Groningen houdt Ajax op gelijkspel

(Foto: Jan Kanning/JKBeeld)

FC Groningen heeft zondagmiddag op eigen veld met 1-1 gelijkgespeeld tegen Ajax. Linssen zette de thuisploeg in de 56e minuut op voorsprong. Klaassen maakte tien minuten voor tijd de gelijkmaker. Memisevic kreeg vlak voor tijd de rode kaart.

Balans

In de eerste helft waren beide ploegen gelijkwaardig. Het was een interessante wedstrijd, maar de kansen ontbraken. De grootste mogelijkheid was vijf minuten voor de pauze voor Ajax. Younes draaide op klassieke manier naar binnen in het strafschopgebied en schoot op de paal.



Openingstreffer

Tien minuten na de pauze ontbrandde de wedstrijd. Ajax-doelman Onana verdedigde risicovol uit buiten zijn eigen strafschopgebied. Linssen joeg de keeper op, maakte een overtreding maar Nijhuis liet doorspelen en de Limburger kon de bal in het lege doel schuiven: 1-0.



Gelijkmaker

Vanaf dat moment probeerde Ajax aan te dringen op zoek naar de gelijkmaker. De verdediging van Groningen stond goed, maar tien minuten voor tijd viel toch de 1-1. Een voorzet van Sinkgraven werd binnen getikt door de vrijstaande Davy Klaassen.



Rode kaart

In de slotfase kreeg Ajax geen grote kansen meer. Wel werd Samir Memisevic in de 87e minuut nog uit het veld gestuurd door scheidsrechter Nijhuis na een harde tackle op Sinkgraven. Groningen hield met een man minder stand in de blessuretijd.



Ranglijst

Het was het tiende gelijkspel voor FC Groningen dit seizoen. De ploeg van trainer Ernest Faber staat op de elfde plaats in de eredivisie met 28 punten uit 25 wedstrijden.

Door: RTV Noord Correctie melden