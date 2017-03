Stadjers gaan los met nieuwe naam voor 'The Butcher's Bar'

Wat als je een nieuwe horecagelegenheid wil beginnen en de door jou verzonnen naam niet blijkt te mogen? Dan schakel je de hulp van de Groningers in.

Dat hebben althans de drie eigenaren van een nieuwe zaak in het Hoogstraatje in de Groninger binnenstad gedaan. Ze openen er half maart een pub annex slagerij die de naam The Butchers' Bar zou moeten krijgen. Maar een Amsterdams bedrijf heeft daar een stokje voor gestoken.Eigenaar Mark Pretorius: 'We hebben een email gekregen dat 'Butcher' Europees al geregistreerd is, door een grote groep Amsterdammers die ondermeer The Butcher in Amsterdam hebben.'Via Facebook riepen de eigenaren op een nieuwe geschikte naam te verzinnen. Dat leverde honderden suggesties op. Veel van de bedachte namen maken gebruik van het woord 'meat', zoals: Meat& Beer, The Meating Place en Meat&Eat.Andere namen die meer dan één stem krijgen, zijn de woordgrappen Steakholders, Uitsteakend en Geen Meatjes. Ook Groningse suggesties komen langs: Sloagers Kroug en Boetsjers Bar. 'Lekker Gronings. Nait te moeilijk.'Of de perfecte naam er al tussen zit wil Pretorius nog niet zeggen: 'We hebben afgesproken dat we alledrie met een top vijf moeten komen om te kijken of er een paar overeen komen.'Met de honderden meedenkende Groningers lijkt de naamvete uiteindeliik goed uit te pakken. 'We dachten: hier moeten we een positieve draai aan geven en Groningen aan onze kant krijgen. Als ze nu al met ons bezig zijn, dan komen ze vast wel een keer een biertje drinken of een burger eten of lunchen.'Welke naam het ook wordt, de drie zullen eerst uitgebreid checken of daar geen rechten op liggen.