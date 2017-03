Mestwetgeving zit modelvliegclub dwars

Milieuwetgeving speelt de Modelvliegclub Ter Apel (MTA) parten. Niet dat de vliegtuigen zo vervuilend zijn want die vliegen steeds vaker elektrisch, maar de mestwetgeving zit de piloten dwars.

De tienjarige huur van hun vliegveld achter de Avebe-fabriek loopt volgend jaar af en ze zijn op zoek naar een ander terrein van ongeveer een hectare groot.Een andere boer heeft hun al een stuk grond aangeboden maar zag daar van af vanwege de fosfaatwetgeving. Door deze mestwetgeving mogen boeren maar een bepaald aantal stuks vee per hectare grond houden. En als ze dus een hectare verhuren aan de vliegclub, kunnen ze minder vee houden.De tijd begint nu te dringen voor de MTA want hun huidige huurcontract houdt op in november 2018 en gezien de uitgebreide vergunningaanvraag voor een modelvliegveld moet er binnen kort een oplossing komen.'We zoeken een à anderhalf hectare in de buurt van Ter Apel, lieft een beetje uit de buurt van bewoning en bomen', zegt penningmeester Ruud Manning. 'Wie wat in de aanbieding heeft mag ons bellen.'