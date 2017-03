Raam van spelersbus Heerenveen sneuvelt in Stad

(Foto: 112Groningen/Joey Lameris) (Foto: 112Groningen/Joey Lameris)

De spelersbus van SC Heerenveen is zondagmiddag niet heel gebleven toen het voertuig door de stad reed.

Omstanders meldden dat de voorruit zou zijn ingegooid, maar Arriva zegt dat er een vogel tegen de voorruit vloog. Het veroorzaakte in ieder geval flinke schade aan de bus.



De spelersbus wordt volgens Arriva geregeld ingezet voor 'normale dienstritten' en was zodoende in de stad.

