Be Quick verliest van hekkensluiter Magreb'90

(Foto: Flickr/Frank de Kleine (Creative Commons))

Be Quick 1887 heeft zondagmiddag in Utrecht verrassend met 3-1 verloren van hekkensluiter Magreb'90. De ploeg van trainer Mischa Visser blijft ondanks deze nederlaag op de vierde plaats staan in de derde divisie.

Openingstreffer

De thuisploeg kwam goed uit de startblokken en had het initiatief. De Groningers kwamen geleidelijk beter in de wedstrijd. Rick Wiersma kon twee keer alleen op de keeper van Magreb'90 af, maar hij kwam niet tot scoren. In de 25e minuut viel het doelpunt aan de andere kant. De treffer kwam van de voet van Yassin Ouja.



Voorsprong

Hierna ging Be Quick, dat acht spelers uit de eigen jeugd in de basis had, nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. Vijf minuten na de pauze viel de Groningse treffer. Jorin Keekstra schoot de bal vanaf 25 meter in het doel. Magreb'90 liet het niet verder komen en kwam door een goal in de 55e minuut van Guytho Mijland op voorsprong.



Kopballen

Twan Nieboer was namens Be Quick met twee kopballen dichtbij de gelijkmaker. Toch viel de beslissing in het voordeel van de ploeg uit Utrecht. Reclaoi Soufian maakte twintig minuten voor tijd de 3-1.



Stand

In de slotfase probeerde Be Quick nog terug te komen in de wedstrijd, maar de verdediging van de thuisploeg stond geen treffers meer toe. De Groningers staan op de vierde plaats in de derde divisie met 41 punten uit 23 wedstrijden.

Door: RTV Noord