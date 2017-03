Thijmen Kupers mist EK-podium op 800 meter

De Groninger atleet Thijmen Kupers is er zondag niet in geslaagd het podium te halen op het EK atletiek. Kupers finishte als vijfde op de 800 meter.

De Groninger kwam in de finale niet in de buurt van zijn beste seizoenstijd die hij in de kwalificatieronde (1.47,21) liep. Hij finishte in 1.50,47.Kupers deed lang mee om de prijzen, maar in het gevecht met twee Spanjaarden ging het in de laatste bocht mis. De Nederlander viel na het nodige duw- en trekwerk terug.De Poolse favoriet Adam Kszczot veroverde voor de derde keer in zijn loopbaan de Europese indoortitel. Hij was al de sterkste op de 800 meter in 2011 en 2013. Achter hem liep de Deen Andreas Bube naar zilver. Het brons was voor de Spanjaard Alvaro de Arriba.