Door de mand: Kees Vlietstra over de ideale voorbereiding

(Foto: RTV Noord)

Groninger Thijmen Kupers is vanmiddag vijfde geworden op de 800 meter van het EK indooratletiek. De finale was een tactisch steekspel waarin het Kupers net wat aan kracht ontbrak voor een podiumplaats. Hij zat gevangen tussen twee Spaanse matadoren. Prachtig gevecht.

De rest van het toernooi vond ik maar gemiep en getrut. Direct maar even nuanceren: dat gemiep en getrut was vóór, tussen en na afloop van de wedstrijden. Die wedstrijden zelf zijn uiteraard pure topsport maar van dat gefrunnik door die atleten aan hun aerodynamische brillen, ritsen van trainingsbroeken, fluoriserende haarbandjes, veters, spikes, sieraden, koptelefoons, smeermiddeltjes en onwillige startnummers word ik zeer onrustig.



Nogmaals, dat ver- en hoogspringen, hardlopen en smijten van kogels blijft fantastisch om te zien maar bij de beelden van de atleten in voorbereiding op zo'n sprong, worp of run krijg ik gillende jeuk op plekken in mijn lichaam waar ik de geografische ligging al heel lang niet meer precies weet te lokaliseren. O ja, daar zitten mijn lurven. Mijn hurken kriebelen. Ik word daar kortom zeer zenuwachtig van. Maar goed, het hoort er bij want iedereen doet het. Zo'n spastische en autistische voorbereiding is blijkbaar nodig om een topprestatie te kunnen leveren. Toch kan het ook anders.



'Hé chauf, laat de motor maar stationair draaien, we doen even een tentamentje hoogspringen en dan gaan we weer met je mee naar de stad.'



De taxichauffeur kijkt ons verbaasd aan terwijl we uit zijn taxi rollen. Het is vrijdagochtend, twee minuten voor half negen ergens in het voorjaar van 1993. Een halfuurtje eerder zat ik met nog twee klasgenoten aan de hoefijzerbar in de studentensociëteit Mesacosa in de Zwanestraat. Mexicootje gooien. Hugo zat erin. Hij moest een rondje betalen. Hugo was een Tukker en het levende bewijs dat niet alle wijzen uit het Oosten komen. Als arme ALO student wist hij nog wel ergens wat dubbeltjes en kwartjes te vinden zodat we een laatste bakje bier naar binnen konden gooien. Dat ging niet meer zo heel soepel want we hadden er al een hele werkdag zuipen op zitten. Het was zogezegd acht uur in de ochtend. Om half negen hadden we een praktijktentamen atletiek. Hoogspringen. We hadden afgesproken om 'in één keer door te gaan' vanuit de soos naar het atletiekveld aan de Van Swietenlaan. Hugo was nog wel zo slim om een taxi te bestellen. Die kwam keurig om twee minuten over acht voorrijden in de Zwanestraat. Lallend stapten we in om er na een ritje van een half uur door de ochtendspits naast het atletiekveld uit te rollen.



'Hé chauf, laat de motor maar draaien, we doen even een tentamentje hoogspringen en dan gaan we weer met je mee naar de stad.' zei Sietze. Sietze kwam uit Hurdegaryp en was het levende bewijs dat je Sietze moest heten om uit Hurdegaryp te komen.



De bedoeling van het tentamen hoogspringen was simpel. Zo hoog mogelijk springen. Hoe hoger je sprong des te hoger je cijfer. Tevens kreeg je een cijfer voor de uitgevoerde techniek. Dat laatste vond ik grote flauwekul. Techniek is namelijk een middel om iets te halen. Techniek is geen doel op zich en atletiek geen jurysport. Als eigenwijs studentje had ik al meerdere discussies met de atletiekdocent over dit onderwerp gevoerd. De docent luisterde aandachtig naar mijn argumenten maar besliste dictatoriaal: techniek telt mee.



Hugo koos voor de Schotse sprong techniek. Hij vloog over de vastgestelde aanvangshoogte van anderhalve meter in zijn eerste sprong. De docent riep: 'hoogte een zes, techniek een zes.' Hugo vond dit als kind van de zesjescultuur meer dan genoeg. Hij weigerde dan ook om de lat hoger te leggen. Sietse koos voor de onorthodoxe schaarsprong. Ook hij was na één sprong klaar. 'Hoogte een zes, techniek een zes.'



Toen mocht ik. De fosburyflop was mijn specialiteit. Als tactiek koos ik ervoor om de aanvangshoogte van 1 meter 50 te laten lopen. Door de alcohol raakte ik overmoedig en liet de lat op 1 meter 90 leggen. Dit was tijdens de praktijklessen altijd een makkie voor me geweest. Ik zweefde in die lessen als de Groningse Javier Sotomayor door de lucht. Wat kon me gebeuren.



Op die bewuste vrijdagochtend in 1993 móest het gebeuren. Het ging om het echie. Op dit tentamen moest ik bonuspunten scoren. Een buffertje opbouwen voor de theorievakken. Ik begon goed, de eerste twee passen liepen voorspoedig maar bij de derde ging het fout. Ik struikelde waardoor een haperende afzet volgde. De zweeffase was ultrakort en met een amplitude van nog geen halve meter vloog ik schuin onder de lat door en eindigde met mijn snufferd op de tartanbaan naast de landingsmatras. Het rode rubbergranulaat maakte van mijn gezicht een grindtegel. Het brandde als de hel. De docent atletiek nam het woord. 'Vlietstra, het is na deze bijzondere techniek prestatie beter dat u volgende week met klas 3a voor uw eerste herkansing gaat.'



Sietze en Hugo duwden me de taxi in die inderdaad een halfuurtje met een stationair draaiende motor op ons had staan wachten. Atletiek, fantastische sport. Zonder getrut.

Door: RTV Noord Correctie melden