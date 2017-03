Auto vliegt uit de bocht en rijdt tegen tuinhek

(Foto: 112Groningen/Sander Graafhuis)

Op de Zuidlaarderweg in Noordlaren is zondagavond een auto op een tuinhek gebotst.

De auto vloog uit de bocht en kwam tegen het hek tot stilstand. De schade is fors, de auto moet worden weggesleept.



Hoe het met de bestuurder is, is onduidelijk. Toen de politie ter plaatse kwam, was de automobilist er al vandoor.

Door: RTV Noord Correctie melden