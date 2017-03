Vrouw Holland's Festival: 'Mannen kunnen er een relatie aan overhouden'

Ze zijn er bijna klaar voor, de dames van Vrouw Holland. Zondagavond zetten ze de laatste puntjes op de i voor het Vrouw Holland's Festival, komende vrijdag in Martiniplaza.

Een veelzijdig feest met 'yoga op z'n Gronings,' 'tietenpoppenkast' en met als een van de hoogtepunten een duet tussen Wia Buze en weervrouw Harma Boer.In de muziekschool aan de Sint Jansstraat in Groningen zitten ze samen, Vrouw Holland-cabaretieres Karin Noeken, Gabrielle Glasbeek en Marieke Klooster.Ze luisteren mee terwijl hun vaste pianist Reinout Douma met zo'n twintig leden van zijn Noordpool Orkest een lied doorneemt.'We wilden iets speciaals doen,' begint Karin Noeken over het Vrouw Holland's Festival. 'Twintig jaar geleden, ook zo rond 10 maart, zijn we met Vrouw Holland begonnen, daar wilden we bij stilstaan. Martiniplaza vond het ook een goed idee en nu hebben we vrijdag een korenfestival dat 's middags al begint, er is te eten en drinken, er zijn allerlei acts. 's Avonds treden wij dan zelf op met allerlei bijzondere gasten. Bert Visscher doet mee, net als Jan Henk de Groot, Wia en Harma.'Vorige maand leek het Vrouw Holland's Festival even in problemen te komen. Een advocaat van het gerenommeerde Holland Festival sommeerde de dames een andere naam voor het festival te kiezen.'Ze vonden dat wij die naam niet mochten gebruiken. Wij doen natuurlijk net als zij aan hoogstaande kunst,' lacht Karin. 'Wij doen bijvoorbeeld een wedstrijdje met prei slaan en we gaan live Tinderen. Maar om van het gedoe af te zijn hebben we er Vrouw Holland's Festival van gemaakt.'En dan waren er ook nog een paar koren die zich aanvankelijk enthousiast hadden aangemeld voor het Vrouw Holland's Festival maar uiteindelijk terugkrabbelden toen ze de soms was schunnige teksten van Vrouw Holland onder ogen kregen.'Dat ging om 'O heer, ik masturbeer,' zegt Marieke Klooster. 'Dat hebben we wel vaker, dan zijn ze eerst wat huiverig maar daarna zingen ze uit volle borst mee. De koren die niet meer mee doen, die krijgen er spijt van,' lacht ze.Als het Noordpool Orkest onder leiding van Reinout Douma is ingespeeld wordt het tijd voor de cabaretieres om de microfoon te pakken. Er volgen een aantal bekende liedjes uit het twintig jarig repertoire. Pianist Douma is vaste muzikale begeleider van Vrouw Holland.Daarnaast is hij leider van het Noordpool Orkest. 'Eigenlijk zijn dat voor mij twee gescheiden wereld maar nu komt dat samen,' zegt hij daar over. 'Een heel groot cadeau,' zo noemt Gabrielle Glasbeek de samenwerking met het Noordpool Orkest. 'Gewoon doen we die liedjes met piano en nu met een heel orkest en het klinkt zo gaaf.'Mannen zijn trouwens meer dan welkom op het verjaardagsfeestje van de Groningse cabaretieres. 'Sterker, we hebben mannen nodig,' benadrukt Marieke Klooster.'We hebben Tinder Live op ons feestje. Vrijgezelle mannen kunnen zich daar nog voor opgeven. Misschien wordt je in Martiniplaza omgeswipt maar misschien eindig je ook wel met een vrouw in bed. Opgeven kan via onze facebookpagina, je kan er een relatie aan overhouden.'