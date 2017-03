ChristenUnie rent voor de regio

(Foto: RTV Noord/Rob Mulder)

Kandidaatkamerleden, raadsleden en wethouders van de ChristenUnie rennen maandag en dinsdag van Groningen naar Den Haag.

In dertig etappes, in estafette - en in plaats van een stokje nemen ze wensen en boodschappen uit de regio mee. Stieneke van der Graaf, de hoogste nieuwkomer op de lijst (ze staat op de zesde plek), trapte maandagochtend af.



Hartenkreten

De route gaat langs plekken waar de partij groot is: Zwolle, Elburg, Harderwijk, Woerden, Oudewater, Gouda, en in elke plaats leven andere wensen en zorgen. Dinsdagmiddag zal Kamerlid Carola Schouten alle verzamelde hartenkreten in ontvangst nemen.



Randstadkabinet

Met de 'Regiorace' willen de renners de landelijke ChristenUnie oproepen te kiezen voor de regio. 'De afgelopen vier jaar heeft er een Randstadkabinet gezeten dat echt voor de Randstad heeft gekozen. Wij hebben oog voor de regio en willen erop wijzen dat hier grote dingen spelen, zoals werkgelegenheid, waar Den Haag invloed op heeft.

